Росавиация не выдвигала идею ограничить полеты по РФ из-за коронавируса

Слухи о том, что воздушное сообщение внутри страны может быть ограничено в рамках борьбы с распространением коронавируса, опровергли в Росавиации.

Никаких предложений по данному вопросу ведомство не выдвигало, говорится в официальном заявлении. Соответственно, информация газеты "Ведомости" о том, что правительству якобы предложено серьезно сократить авиаперевозки (прежде всего Москвы с регионами), является неправдой.

Все международные пассажирские рейсы сейчас запрещены, исключая те, на которых россияне возвращатся из-за границы на родину. По последним данным, на территории страны выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Следующая неделя объявлена выходной, чтобы остановить негативную тенденцию. Между тем лоукостер "Победа" объявил о приостановке всей операционной деятельности в период с 1 апреля по 31 мая.