Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперты Минздрава РФ рассказали о новых методах борьбы с коронавирусом

Эксперты Минздрава РФ рассказали о новых методах борьбы с коронавирусом

 Партии и коронавирус: КПРФ тащит стариков на улицы, а ЕР — в сеть

Партии и коронавирус: КПРФ тащит стариков на улицы, а ЕР — в сеть
Нелегитимное ПНС Ливии погрязло в сотрудничестве с террористами

Нелегитимное ПНС Ливии погрязло в сотрудничестве с террористами

 Путин оценил важность благотворительных инициатив со стороны бизнеса

Путин оценил важность благотворительных инициатив со стороны бизнеса
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
Эксперты Минздрава РФ рассказали о новых методах борьбы с коронавирусом

Эксперты Минздрава РФ рассказали о новых методах борьбы с коронавирусом

 Партии и коронавирус: КПРФ тащит стариков на улицы, а ЕР — в сеть

Партии и коронавирус: КПРФ тащит стариков на улицы, а ЕР — в сеть
Нелегитимное ПНС Ливии погрязло в сотрудничестве с террористами

Нелегитимное ПНС Ливии погрязло в сотрудничестве с террористами

 Путин оценил важность благотворительных инициатив со стороны бизнеса

Путин оценил важность благотворительных инициатив со стороны бизнеса
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
17:42   27 Марта 2020
Общество

Росавиация не выдвигала идею ограничить полеты по РФ из-за коронавируса

Росавиация не выдвигала идею ограничить полеты по РФ из-за коронавируса

Слухи о том, что воздушное сообщение внутри страны может быть ограничено в рамках борьбы с распространением коронавируса, опровергли в Росавиации.

Никаких предложений по данному вопросу ведомство не выдвигало, говорится в официальном заявлении. Соответственно, информация газеты "Ведомости" о том, что правительству якобы предложено серьезно сократить авиаперевозки (прежде всего Москвы с регионами), является неправдой.

Все международные пассажирские рейсы сейчас запрещены, исключая те, на которых россияне возвращатся из-за границы на родину. По последним данным, на территории страны выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Следующая неделя объявлена выходной, чтобы остановить негативную тенденцию. Между тем лоукостер "Победа" объявил о приостановке всей операционной деятельности в период с 1 апреля по 31 мая.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#росавиация #авиасообщение #авиаперевозки #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...