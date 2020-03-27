Навальный помогает главе «Альянса врачей» в распространении новых фейков о коронавирусе

Глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный продолжает распространять неподтвержденную информацию о ситуации с коронавирусом в России, бездоказательно обвиняя власти страны в давлении на врачей.

На своей странице Twitter блогер опубликовал скриншот электронного письма, якобы написанного одним из сотрудников больницы в Перми. Медработник рассказывает, что персоналу до сих пор не выдали «никакой защиты» от коронавируса, а всех врачей будут вызывать из отпусков.

Мы свои не меняем привычки

На основе изложенных сотрудником диспансера данных, достоверность которых вызывает большие сомнения, главный «антикоррупционер» страны делает вывод, что медицинское учреждение в Перми превратится в «центр распространения коронавируса».

Примечательно, что в графе получателя этого письма указан адрес электронной почты профсоюза «Альянс врачей», глава которого Анастасия Васильева уже была заподозрена в распространении фейков о ситуации с коронавирусом в России.

Очевидно, что жалоба сотрудника пермского кардиологического диспансера может оказаться очередным информационным вбросом в целях нагнетания ситуации. Ведь ранее Васильева в своих публикациях, поддерживаемых так называемыми либеральными оппозиционерами, пыталась убедить общественность в том, что «тоталитарный режим» якобы заставляет врачей замалчивать реальную информацию о коронавирусе. Кроме того, глава профсоюза призывала медицинских работников отказаться работать без средств индивидуальной защиты.

Ничему жизнь не учит

По запросу «Федерального агентства новостей» правоохранительные органы инициировали в отношении Васильевой проверку на предмет распространения недостоверной информации, связанной с коронавирусом. Однако главу профсоюза это не остановило, и она продолжила публиковать фейки в попытках оправдаться.

При этом, стараясь найти хоть какое-то подтверждение распространяемых ей слухов, Васильева решила сослаться на статью РБК, в которой рассказывается о том, что Министерство обороны РФ якобы поручило медперсоналу самостоятельно шить себе маски. Однако издание ссылается на неофициальный источник в ведомстве. В то же время в Минобороны ранее заявляли, что никаких трудностей с обеспечением врачей необходимыми средствами борьбы с коронавирусом на сегодняшний день не наблюдается.

Таким образом, руководитель «Альянса врачей» по-прежнему продолжает тиражировать неподтвержденные слухи и откровенные фейки об эпидемии, несмотря на пристальное внимание со стороны МВД. Подобное поведение демонстрирует лишь желание Васильевой поднять шумиху и заявить о себе в обществе на волне резонансной темы вместо того, чтобы пытаться найти решение действительно серьезной проблемы.

Свои в такую погоду дома сидят

Стоит также обратить внимание на тот факт, что соратники Алексея Навального, который решил обвинить власти в создании «центра распространения коронавируса», сами могут оказаться разносчиками этого заболевания. В частности, ранее рекомендации о двухнедельном карантине проигнорировал координатор новосибирского штаба блогера Сергей Бойко.

Как стало известно, сразу после возвращения из-за границы сторонник главы ФБК не стал самоизолироваться на 14 дней, а отправился записывать видеоролик с критикой в адрес регионального руководства, которое, по его словам, принимает не достаточно мер в рамках противодействия эпидемии.

Кроме того, источником распространения вируса может стать и петербургский штаб Навального. У руководителя отделения Ирины Фатьяновой были обнаружены признаки заболевания, а незадолго до этого она устраивала встречи с пожилыми людьми и мероприятия в поддержку политзаключенных.

Очевидно, что Алексею Навальному стоило бы в первую очередь провести со своими сотрудниками и сторонниками профилактическую беседу, чтобы гарантировать исполнение с их стороны всех рекомендаций по принимаемым мерам в рамках противодействия распространению коронавируса. Но блогер, пользуясь любым удобным для него случаем, предпочитает продолжать безосновательно критиковать власть, поддерживая и публикуя откровенные информационные вбросы.