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17:00   27 Марта 2020
Общество

Нарушающий меры по борьбе с COVID-19 Артем Долин подписал петицию за карантин в РФ

Нарушающий меры по борьбе с COVID-19 Артем Долин подписал петицию за карантин в РФ

Кинокритика Антона Долина уличили в игнорировании карантина после возвращения из Европы в Москву. Об этом сообщил блогер Илиас Меркури. 

Блогер в своем видео рассказал, что в марте этого года кинокритики Антон Долин путешествовал по Европе, а по возвращении в Россию не стал соблюдать режим самоизоляции и даже посетил несколько публичных мероприятий. 

Примечательно, что Долин является одним из подписантов петиции, которая призывает правительство России ужесточить меры по борьбе с коронавирусом, в частности —  ввести строгий карантин по всей России. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала оценку эпидемиологической обстановке в России. По мнению специалистов, меры, предпринимаемые в Москве являются эффективными и необходимости в карантине нет. Однако для отдельных представителей либерального сообщества ситуация с коронавирусом — не более чем очередной повод раскритиковать власть. Ситуация с Долиным это наглядно демонстрирует. Он публично подписывает петицию за карантин, который не в состоянии соблюдать сам. 

Известно, что 26 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил неделю с 30 по 5 апреля нерабочей. Он призвал граждан РФ беречь свое здоровье. Всю актуальную информацию по коронавирусу можно получить на портале стопкоронавирус.рф

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Автор: Илья Романович
#россия #коронавирус

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