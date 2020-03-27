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16:41   27 Марта 2020
Общество

Власти Петербурга поддержат семьи на фоне от коронавируса

Власти Петербурга поддержат семьи на фоне от коронавируса

Власти северной столицы, помогут гражданам, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения эпидемии коронавируса, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Градоначальник заявил, что на социальную помощь от государства могут рассчитывать родители детей до трех лет. Сумма выплат составляет более 60 тысяч рублей. Кроме того, жители, оказавшиеся без работы, получат финансовую помощь. Субсидии на жилищно-коммунальные услуги продлят еще на полгода. Чтобы воспользоваться помощью необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг.

Александр Беглов лично проверил наличие продуктов долгого хранения, которые оказались востребованы у населения во время эпидемии коронавируса. Он проинспектировал магазины и лично убедился, что содержание продуктов на полках присутствуют в достаточном количестве.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге не обнаружено ни одного случая заболевания  COVID-19. Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.

 

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Автор: Борис Нестеров
#беглов #спб #коронавирус

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