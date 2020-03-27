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16:15   27 Марта 2020
Экономика

Путин оценил важность благотворительных инициатив со стороны бизнеса

Путин оценил важность благотворительных инициатив со стороны бизнеса

Планы освободить отправляемые на благотворительность товары от налогов оценил президент России Владимир Путин. Он отметил, что баланс между бизнесом и безвозмездной помощью должен быть сохранен.

Инициатива по стимулированию благотворительно помощи со стороны бизнеса была предложена депутатами Государственной Думы Сергеем Вострецовым и Николаем Валуевым. Они предложили освободить от налогов товары, которые реализуются предприятиями в благотворительных целях. Особенно это важно в период нестабильной экономической ситуации, когда помощь может оказаться жизненно необходима.

Проект парламентариев оценил Владимир Путин. Он поддержал решение, однако призвал сохранить баланс между предпринимательством и благотворительными акциями. Помощь не должна приносить ущерб бизнесу, оставаясь добровольным актом помощи нуждающимся.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #налоги #благотворительность

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