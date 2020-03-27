Путин оценил важность благотворительных инициатив со стороны бизнеса

Планы освободить отправляемые на благотворительность товары от налогов оценил президент России Владимир Путин. Он отметил, что баланс между бизнесом и безвозмездной помощью должен быть сохранен.

Инициатива по стимулированию благотворительно помощи со стороны бизнеса была предложена депутатами Государственной Думы Сергеем Вострецовым и Николаем Валуевым. Они предложили освободить от налогов товары, которые реализуются предприятиями в благотворительных целях. Особенно это важно в период нестабильной экономической ситуации, когда помощь может оказаться жизненно необходима.

Проект парламентариев оценил Владимир Путин. Он поддержал решение, однако призвал сохранить баланс между предпринимательством и благотворительными акциями. Помощь не должна приносить ущерб бизнесу, оставаясь добровольным актом помощи нуждающимся.