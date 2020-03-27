Расхлябанность и наплевательство: Гаспарян назвал основные причины эпидемии в Италии

Представители российской "оппозиции" ведут себя как невменяемые идиоты на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал политолог, писатель и публицист Армен Гаспарян в пятницу, 27 марта.

Несмотря на ограничительные меры, введенные властями по всей стране в связи с пандемией COVID-19, 17 марта члены партии КПРФ провели акцию, которая была приурочена к годовщине референдума о сохранении СССР. При этом фракция собирается устраивать новые акции, не думая о здоровье россиян.

Ситуацию прокомментировал Гаспарян. Он предположил, что многие не понимают всю сложность обстановки, хотя и смотрели новости из Италии и Германии, но непонятно, "каким местом слушали".

"Развитие эпидемии в Италии произошло именно из-за расхлябанности и наплевательства", — сказал он.

Эксперт в беседе с "НьюИнформ" заявил, что меры, принимаемые сейчас в России, направлены на то, чтобы максимально обезопасить граждан нашей страны. Он назвал "вопли оппозиционеров" обычной реакцией "невменяемых идиотов".