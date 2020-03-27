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15:57   27 Марта 2020
Политика

Ограничение выезда из городов Красноярского края оказалось фейком

Ограничение выезда из городов Красноярского края оказалось фейком

Оппозиционные СМИ, такие как "Медуза", РБК и другие распространяют неправдивую информацию про закрытие городов Красноярского края.

Губернатор Красноярского края Александр Усс накануне провел рабочее совещание, на котором обсудил превентивные меры по борьбе с распространением COVID-19 в регионе. Руководитель порекомендовал ограничить связь с внешним миром жителей муниципалитетов.

После этого заявления оппозиционные СМИ подали информацию в таком русле, что губернатор ограничил выезд из городов Красноярского края. На самом деле, слова губернатора носили лишь рекомендательный характер. Никаких распоряжений об ограничении перемещения граждан с его стороны не поступало.

Александр Усс распорядился о проведении профилактических бесед, в которых граждан просят по возможности не перемещаться по региону.

Телеканал RT ранее сообщал, что в Красноярском крае зафиксировали четыре новых случая заболевания COVID-19.

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Автор: Яна Либерман
#красноярск #закрытие #фейк #коронавирус

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