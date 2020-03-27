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15:40   27 Марта 2020
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга призвал не верить в фейки о коронавирусе

Губернатор Санкт-Петербурга призвал не верить в фейки о коронавирусе

Власти Санкт-Петербурга делают все возможное для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Глава региона Александр Беглов обратился к горожанам и призвал их не верить в непроверенную информацию и тщательно проверять последние данные.

Губернатор также напомнил, что по всей стране следующая неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Он объявил об этом из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Александр Беглов опубликовал перечень официальных источников по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. В их число вошли сайт правительства Северной столицы, официальная группа "ВКонтакте", Telegram-канал и Яндекс-чат под одним названием "Петербург против коронавируса".

Глава города на Неве выступил с обращением к россиянам, в ходе которого призвал их не посещать Санкт-Петербург из-за пандемии COVID-19. По его словам, насладиться поездкой не выйдет из-за уже введенных ограничений. Актуальную информацию о коронавирусе следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#санкт-петербург #беглов #коронавирус

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