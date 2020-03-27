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16:01   27 Марта 2020
Сирия

Неизвестные бойцы активизировались в Дейр-эз-Зоре

Неизвестные бойцы активизировались в Дейр-эз-Зоре

Несмотря на оказываемую «Демократическим силам Сирии» (SDF) американскую поддержку, неизвестные бойцы активизировались в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и смогли нанести урон союзникам США. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, на подконтрольной SDF части провинции в результате вооруженного налета группы людей был застрелен член курдских сил безопасности «Асайиш». Дерзкое нападение произошло на одной из улиц города Ат-Таяна.

Аналогичное нападение неизвестных бойцов было совершено у населенного пункта Аль-Хармушия. Там при похожих обстоятельствах вооруженная группа неустановленных лиц атаковала КПП курдских боевиков. Данный военный инцидент произошел в ночное время, что позволило нападавшим воспользоваться эффектом неожиданности, а затем успешно скрыться в неизвестном направлении.

В настоящее время ни одна из группировок, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии, не взяла ответственность за данные нападения. Несмотря на это, руководство SDF выражает уверенность, что за атаками на их боевиков и военные объекты могли стоять террористы запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Однако стоит отметить, что ранее произвол и беззаконие курдских союзников США в данном регионе уже неоднократно вызывал возмущение и массовые протесты со стороны местного населения. При этом фиксировались случаи использования оружия во время конфликта сирийцев с курдскими бандформированиями.

Ранее в сирийской провинции Идлиб неизвестные бойцы предприняли неудачную попытку захватить живым полевого командира «Бригады революционеров Серакиба» Мухаммада Абу Таррада.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды #дейр-эз-зор

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