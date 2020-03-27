Twitter и Facebook стали инструментом Запада для разжигания паники из-за коронавируса в РФ

Крупные штрафы за размещение фейковой информации о коронавирусе станут эффективным уроком для социальных сетей Twitter и Facebook, уверен политолог и публицист Юрий Самонкин.

Следственный комитет организовал рабочую группу, которая выявляет фейковые сведения о ситуации с коронавирусом в РФ, и больше всего неправдивой информации публикуется на просторах площадок Facebook и Twitter.

Политолог объяснил, в чем заключается причина такого явления, пишет iReactor. Самонкин напомнил, что сейчас ситуация с вирусом в России гораздо стабильнее, чем в США и странах Европы — российские власти действуют на опережение, а Запад поддается панике. Ситуация не устраивает и США, так как и в странах Евросоюза тоже идет активная борьба с фейками в соцсети, чтобы уменьшить панику населения. По этой причине США устраивает провокации с помощью своих соцсетей.

Самонкин уверен, что Роскомнадзор должен жестко пресекать распространение фейков на территории РФ: высокие штрафы и ограничения уменьшат панику и снизят число фейков о ситуации в России. По мнению политолога, такие меры станут хорошим уроком для американского медиа-пространства.

"Царьград" писал, что президент РФ Владимир Путин назвал сроки борьбы с коронавирусом в России.