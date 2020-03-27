Региональные штабы Навального теряют деньги, но ФКБ все равно

Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб», которая финансирует штабы блогера Алексея Навального в регионах, может оказаться банкротом. Федеральная налоговая служба №40 в конце февраля подала заявление о банкротстве НКО в Арбитражный суд Башкортостана.

Фонд закупки компьютеров

«Фонд защиты прав граждан «Штаб» был учрежден в 2019 году Лилией Чанышевой. Фонд финансировал региональные штабы Алексея Навального: аренда, зарплаты, техника.

В августе 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об отмывании денег «Фондом борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом). В цепочку легализации финансов через теневые счета попал и фонд Чанышевой. Сейчас Федеральная служба судебных приставов пытается взыскать с этой НКО 4,2 миллиона рублей налоговой задолженности. Некоторые счета «Штаба» уже заблокировали.

Тень ФБК

Бывший заместитель главы московского штаба Навального Виталий Серуканов не сомневается, что «Фонд защиты прав граждан «Штаб» — еще одна теневая НКО, а историю с налоговой задолженностью называет лишним поводом для сторонников Навального заявить о своей значимости.

«Такие дела подогревают хайп вокруг ФБК, дают пищу их сторонникам. Они начинают думать, что ФБК преследуют, что это очень значимая организация, что их все боятся. Но по факту это просто подогревает инфошум вокруг этого фонда», — говорит Серуканов.

«Штаб» пока работает. В беседе с «Политикой Сегодня» создатель фонда Лилия Чанышева объяснила, что назначенное на 30 марта заседание суда перенесли в связи с распространением COVID-19.

«Мы готовимся защищаться, но суды не работают из-за коронавируса. Я думаю, что заседание перенесут. Мы будем отстаивать свою позицию», — сообщила Чанышева.

Суд команду Навального как будто не слишком заботит, многие сторонники и координаторы просто не знают о возможном банкротстве «Штаба». Свою неосведомленность корреспонденту «Политики Сегодня» доказал, например, руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

«Что это за издание и что за новость такая?», — удивился юрист.

А один из самых влиятельных соратников блогера Леонид Волков и вовсе в традиционной русской манере посоветовал редакции «Политики Сегодня» отправиться восвояси.

Что будет дальше

Такое равнодушие доказывает распространенное мнение о декоративной функции региональных подразделений ФБК. Вдобавок на месте каждой такой закрытой НКО тут же вырастает новая.

«Люди-то остаются одни и те же, которые уже открывали НКО и проворачивали эти схемы. <…> ФБК – это же как бордель. Чтобы искоренить проблему, там надо не кровати переставлять, а с конкретными, что называется, персонами работать», — заключил Серуканов.

Тем не менее подобные процессы и безразличие «верхушки» усложнят жизнь региональным подразделениям, где уже ощущается кадровый голод.