Губернатор Петербурга объяснил, какие меры будут приняты для борьбы с COVID-19

Дополнительные меры в связи с распространение коронавирусной эпидемии ввел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор сообщил, что для эффективности борьбы с распространением коронавирусной эпидемии жители города должны по возможности сократить передвижение по городу и меньше контактировать с окружающими людьми. В период с 28 марта по 5 апреля в северной столице будут работать только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Рестораны, ночные клубы и кальянные будут закрыты.

Кроме того, ЗАГСы приостановили на время карантина проведение торжественных регистраций заключения брака. Услуги МФЦ можно будет получить только в электронной форме. В штатном режиме будут работать медицинские, реабилитационные, социальные и жилищно-коммунальные услуги. Власти города обеспечат петербуржцам социальную помощь во время эпидемии коронавируса. Для этого не понадобится никаких дополнительных справок для получения поддержки от государства.

Накануне Александр Беглов посетил больницу Фрунзенского района Петербурга, где горожане могут сдать анализы на коронавирусную инфекции. Пообщавшись с персоналом и пациентами, Александр Беглов осмотрел машины скорой помощи, которые оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Устройство является жизненно необходимым пациентам, которые больны коронавирусом.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге подтверждено 26 случаев коронавируса, ни одного летального. Выздоровели пять человек. Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлена на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.