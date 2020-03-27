"Победа" приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая

Лоукостер "Победа" приостанавливает все рейсы с 1 апреля до 31 мая в рамках мер безопасности по борьбе с распространением коронавируса.

В компании просят граждан оставаться дома. Введенные меры, считают в компании, помогут сосредоточиться на антикризисных мерах. Лоукостер вернет каждому пассажиру потраченные средства за отмененные рейсы на счет в личном кабинете. Сумму в дальнейшем можно будет потратить на покупку билетов в течение года после возобновления перелетов.