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15:21   27 Марта 2020
Общество

"Победа" приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая

"Победа" приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая

Лоукостер "Победа" приостанавливает все рейсы с 1 апреля до 31 мая в рамках мер безопасности по борьбе с распространением коронавируса.

В компании просят граждан оставаться дома. Введенные меры, считают в компании, помогут сосредоточиться на антикризисных мерах. Лоукостер вернет каждому пассажиру потраченные средства за отмененные рейсы на счет в личном кабинете. Сумму в дальнейшем можно будет потратить на покупку билетов в течение года после возобновления перелетов.

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Автор: Юлия Яковлева
#самолеты #победа #авиасообщение

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