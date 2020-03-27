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15:13   27 Марта 2020
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Силовики задержали лжесотрудника ФСБ при получении взятки в Москве

Силовики задержали лжесотрудника ФСБ при получении взятки в Москве

Размер взятки составил 1,85 млн рублей. Мошенник специализировался на рейдерских захватах коммерческих предприятий.

Правоохранительные органы обнаружили удостоверения МВД, прокуратуры и других ведомств во время обыска у подозреваемого, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Москве и Подмосковью. 

По информации ведомства, мошенник представлялся высокопоставленным госслужащим и обещал помочь людям за денежное вознаграждение. Сейчас в отношении него завели дело о мошенничестве. 

В Московской области задержали женщину, которая создала поддельную сеть ювелирных магазинов, а потом обратилась в банк для получения кредита. Злоумышленница использовала поддельное имя и указала несуществующие товары. Ущерб от ее действий составил около миллиарда рублей. СК РФ инкриминировал ей мошенничество в особо крупных размерах. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва

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