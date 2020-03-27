Финляндия заблокирует Хельсинки и весь регион Уусимаа

В Финляндии из-за пандемии коронавируса закроют в текущую пятницу на въезд и выезд провинцию Уусимаа, в которой находится столица финнов Хельсинки.

Радикальные меры по блокировке региона приняты властями из-за концентрации зараженных в провинции Уусимаа, в котором проживает 1,7 млн человек. Хельсинки тоже закроют, так как он расположен в этом регионе, об этом сообщает сайт NEWS.ru. Рассказывать о новых мерах будут на всех транспортных пунктах от железнодорожных станций до автобусных остановок.

Люди смогут перемещаться в этом регионе, но за попытку уехать за его пределы будут назначаться штрафы. Жителям, которые возвращаются домой из других регионов, разрешат въехать, также правом въезда будут обладать люди, имеющие неотложные дела.

Ограничения будут действовать до 19 апреля 2020 года. Следить за исполнением введенных мер будет полиция. Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции представлена на сайте стопкоронавирус.рф.