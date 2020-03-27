COVID-19 покажет истинное лицо Запада в вопросе снятия санкций с РФ

Тот факт, что президент РФ Владимир Путин во время выступления перед лидерами стран «Большой двадцатки» предложил ввести мораторий на все ограничения для стран, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19, привлек внимание общественности. Так, в материале «ФБА «Экономика сегодня» было отмечено, что пандемия коронавируса, «как лакмусовая бумага, обнажит ценности каждой страны и покажет истинное лицо союзников или государств, которые таковыми притворяются».

Подобным образом в интервью изданию прокомментировал ситуацию в мире политолог Александр Дудчак. При этом им было указано на то, что инициатива российского лидера в нынешней ситуации «очень правильная, и отказываться от нее было бы большой ошибкой или даже преступлением со сторону участников этой встречи».

Эксперт отметил, что угроза COVID-19 способна показать миру истинное лицо Запада. Также политолог напомнил, что в последнее время основным инициатором санкций в отношении большинства государств являлись США. При этом американское руководство посредством введения тех или иных ограничений в отношении других стран преследовали лишь свои корыстные цели в борьбе с конкурентами путем подрыва их политических, экономических или военных возможностей.

«То есть, все ограничения по факту являются средствами экономической борьбы, похожими на агрессивные политические методы», — заявил Дудчак. Резюмируя ситуацию, эксперт подчеркнул, что угроза COVID-19, нависшая над населением всего мира, заставляет руководство все большего числа государств склоняться к отрицанию правомерности санкционных методов политической борьбы на фоне смертельно опасного для человечества вируса: «Сейчас то самое время, когда нужно объединять усилия для решения нависшей над миром проблемы, а не пытаться проскочить через пандемию эгоистично, забыв о помощи ближнему».

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы Сергей Федоров указал на то, что ООН решила «спрятаться» за COVID-19 из-за российского призыва снять санкции.