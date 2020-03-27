Лаборатория Abbott в США создала 15-минутный тест на коронавирус

Новый тест на коронавирус, который выявит возбудителя болезни всего за 15 минут, создан в американской лаборатории Abbott. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

Новый экспресс-тест на коронавирус был представлен разработчиками на утверждение в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) сегодня. Об этом, как сообщает The Sun, Пенс заявил на брифинге в Белом доме.

"Это будет такой тест, который можно провести сразу в кабинете врача, потратив на это не более 15 минут", – заявил американский вице-президент.

Издание подчеркнуло, что к моменту выступления политика в США были выявлены 82 тысячи зараженных коронавирусом. Страна заняла первое место в мире в этой трагической гонке. Сейчас все ведущие страны мира интенсивно работают над созданием более совершенных систем тестирования на заболевание. Сегодня информационно-аналитический журнал "Слово и Дело" со ссылкой на Минздрав РФ сообщил о создании нового теста в нашей стране.