Милонов рассказал о мерах защиты сотрудников Госдумы от COVID-19

Почти все помощники депутатов переведены на "удаленку", буфеты закрыты, а депутаты в срочном порядке сдадут тесты на коронавирус, сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов поделился, что справки с результатами обследования на COVID-19 должны предоставить абсолютно все депутаты, в противном случае их просто не допустят к заседанию, пишет Nation News.

Парламентарий рассказал, что пока что в регламенте нет дистанционных заседаний, а игнорировать и откладывать работу нельзя: нужно срочно принять несколько важных законов, связанных с пандемией коронавируса. В Госдуме также делают все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции: большинство работников переведены на "удаленку", не работают буфеты, но заседание с участием 450 человек все же должно состояться.

Сам Милонов сейчас в Петербурге и проводить работу с людьми ему помогают технологии: массовые приемы отменены, но депутат охотно общается по телефону и онлайн. В случае неотложных дел он встречается с гражданами на улице.

"Царьград" писал, что Милонов предложил закрыть пробел в законе об алкоголе.