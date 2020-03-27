Глава Кабмина Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр сообщил в Twitter, что почувствовал первые симптомы заболевания сутки назад, после чего обратился к медикам и они подтвердили диагноз COVID-19. Джонсон заявил, что сейчас он находится в самоизоляции, будет продолжать руководить правительством удаленно, при помощи видео-конференции. Сейчас главе британского правительства 55 лет.

Накануне коронавирусной инфекцией заразился один из старших членов монаршей семьи Великобритании принц Чарльз. Он является старшим сыном королевы Елизаветы II и прямым наследником престола. Сейчас 71-летний принц чувствует себя хорошо и находится под присмотром медиков.