Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Губернатор Петербурга объяснил, какие меры будут приняты для борьбы с COVID-19

Губернатор Петербурга объяснил, какие меры будут приняты для борьбы с COVID-19

 "Победа" приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая

"Победа" приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая
Лаборатория Abbott в США создала 15-минутный тест на коронавирус

Лаборатория Abbott в США создала 15-минутный тест на коронавирус

 Милонов рассказал о мерах защиты сотрудников Госдумы от COVID-19

Милонов рассказал о мерах защиты сотрудников Госдумы от COVID-19
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
Губернатор Петербурга объяснил, какие меры будут приняты для борьбы с COVID-19

Губернатор Петербурга объяснил, какие меры будут приняты для борьбы с COVID-19

 "Победа" приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая

"Победа" приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая
Лаборатория Abbott в США создала 15-минутный тест на коронавирус

Лаборатория Abbott в США создала 15-минутный тест на коронавирус

 Милонов рассказал о мерах защиты сотрудников Госдумы от COVID-19

Милонов рассказал о мерах защиты сотрудников Госдумы от COVID-19
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
14:02   27 Марта 2020
Политика

Лукашенко пообещал приехать на парад Победы в Москву

Лукашенко пообещал приехать на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы, сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Средства массовой информации пишут, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к майским праздникам продолжается в Петербурге. Об этом рассказал руководитель штаба регионального отделения движения "Бессмертный полк России" в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев. Он отметил, что шествие может быть проведено в виртуальном формате в случае отмены из-за распространения коронавирусной инфекции. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...