Лукашенко пообещал приехать на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы, сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Средства массовой информации пишут, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к майским праздникам продолжается в Петербурге. Об этом рассказал руководитель штаба регионального отделения движения "Бессмертный полк России" в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев. Он отметил, что шествие может быть проведено в виртуальном формате в случае отмены из-за распространения коронавирусной инфекции.