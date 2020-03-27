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14:00   27 Марта 2020
Экономика

Путин одобрил разработку проекта газопровода "Сила Сибири–2"

Путин одобрил разработку проекта газопровода "Сила Сибири–2"

Президент России Владимир Путин согласился распорядиться о создании технико-экономического обоснования проекта газопровода "Сила Сибири–2".

Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе встречи главы государства с главой "Газпрома" Алексеем Миллером дал добро на выпуск поручения разработки проектно-изыскательных работ для транзитного газопровода "Сила Сибири–2".

Миллер доложил, что сейчас уже проведен технико-экономический анализ проекта трубопровода. Соединение двух частей газопровода целесообразно и выгодно в экономическом плане, заверил глава "Газпрома".

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Автор: Яна Либерман
#путин #миллер

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