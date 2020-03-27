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13:56   27 Марта 2020
Политика

ЕГЭ в России перенесут на июнь

ЕГЭ в России перенесут на июнь

Основные сроки проведения Единого государственного экзамена в России переносятся на 8 июня. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил Минпросвещения РФ.

По данным ведомства, экзамены для девятиклассников — ОГЭ — начнутся с 9 июня. Отмечается, что решение принято в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции. 

ЕГЭ в текущем году должно пройти в три этапа. Первый - досрочный, который пройдет с 20 марта по 13 апреля. Затем основной — с 25 мая по 29 июня. Третий этап — дополнительный, его планируется провести с 4 по 22 сентября. 

Ранее телеканал RT сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается приехать на парад в честь юбилея Победы, который пройдет 9 мая в Москве. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#егэ #минпросвещения #коронавирус

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