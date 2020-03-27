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 Путин не обсуждал возможность помощи Франции в борьбе с коронавирусом

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13:37   27 Марта 2020
Политика

Федоров назвал коронавирус биологическим и информационным оружием США

Федоров назвал коронавирус биологическим и информационным оружием США

США используют коронавирус как оружие в информационной войне с Россией. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Беседуя с Федеральным агентством новостей, парламентарий заявил, что Вашингтон использует коронавирус как оружие в информационной войне с Россией. 

Он не исключил, что COVID-19 — это именно оружие, потому что на его изготовление выделялись гигантские бюджеты Пентагона. Оно было создано для определенных целей, которые хорошо показал Голливуд. 

"Что будет в случае вторжения инопланетян на Землю? Вся планета объединится под властью Вашингтона. Это стандартный голливудский сценарий, и здесь тот же механизм".

По его словам, американцы под предлогом коронавируса требуют безусловного подчинения себе и международным органам, поэтому борьба за многополярный мир в условиях COVID-19 просто приобретает другие формы, объяснил депутат. 

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #вашингтон #коронавирус

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