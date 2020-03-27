Песков заявил о согласии стран-участниц G20 сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Согласие о безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом доминировало в ходе саммита "Большой двадцатки", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Страны-участницы G20 понимают, что в борьбе с коронавирусом необходимо сотрудничать и объединять усилия. Только общими стараниями пандемия пойдет на спад, и снизится число зараженных. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что государства согласны с безальтернативностью международного сотрудничества.

За минувшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило тысячу человек. Большая часть пациентов находится в Москве, зафиксированы вспышки еще в 18 регионах страны.