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Поэт Караулов считает проведение Григорьевской премии необходимым

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ЕГЭ в России перенесут на июнь

ЕГЭ в России перенесут на июнь

 Путин не обсуждал возможность помощи Франции в борьбе с коронавирусом

Путин не обсуждал возможность помощи Франции в борьбе с коронавирусом
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

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13:36   27 Марта 2020
Политика

Песков заявил о согласии стран-участниц G20 сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Песков заявил о согласии стран-участниц G20 сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Согласие о безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом доминировало в ходе саммита "Большой двадцатки", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Страны-участницы G20 понимают, что в борьбе с коронавирусом необходимо сотрудничать и объединять усилия. Только общими стараниями пандемия пойдет на спад, и снизится число зараженных. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что государства согласны с безальтернативностью международного сотрудничества. 

За минувшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило тысячу человек. Большая часть пациентов находится в Москве, зафиксированы вспышки еще в 18 регионах страны. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #песков #g20

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