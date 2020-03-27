Команда Навального не смогла понять новых мер по борьбе с коронавирусом в России

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам Российской Федерации. Глава государства поручил правительству и ЦБ на фоне пандемии коронавируса предложить и принять дополнительные меры по обеспечению устойчивого кредитования реального сектора экономики. Несмотря на то, что все действия по стабилизации ситуации в стране направлены на благо россиян, представители так называемого «либерального сообщества» решили высказать свой протест.

Какие меры предложил Владимир Путин

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом развивается достаточно стремительно, что ставит под удар экономики всего мира. России пока удается сдерживать распространение инфекции, однако заблокировать угрозу полностью не получится. Он предупредил граждан, что лучше «не надеяться на авось» и оставаться дома, поскольку опасность может коснуться каждого. В число остальных мер вошли перенос даты голосования по поправкам в Конституцию, решение сделать выходными днями период с 28 марта по 5 апреля с сохранением зарплат и автоматическое продление социальных пособий и льгот граждан в ближайшие полгода. Также Путин поручил увеличить пособия по безработице, установить норму выплаты по больничному листу в не менее одного МРОТ в месяц и установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, доходы которых упали на 30%. Помимо этого, было предложено ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний, работающих в страдающих от ситуации в экономике отраслях, на полгода, снизить с 30 до 15% размер страховых взносов для ряда работодателей с целью повышения заработных плат, установить налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15% и ввести налог на проценты по банковским вкладам граждан, если общий объем таких активов превышает 1 млн рублей.

У ФБК новая методичка

На предложенные меры по стабилизации экономики и помощи гражданам в условиях пандемии традиционно отреагировали представители оппозиции. В своих социальных сетях некоторые из них методично заявили, что озвученное постановление не пойдет на пользу или «станет ударом» по малому и среднему бизнесу. Своим мнением по этому поводу поделился менеджер признанного иностранным агентом ФБК Леонид Волков, заявив, что работодателям якобы придется заплатить «четверть месячной зарплаты сотрудникам, которые будут на каникулах». При этом объявленная нерабочей неделя не является «каникулами», а все меры, принимаемые властями, направлены исключительно на сохранение заработных плат граждан.

Волков осознанно не стал брать в расчет тот факт, что предложение президента России Владимира Путина по снижению ставки страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса нацелено на стимулирование повышения зарплат. Абсурдности заявлению соратника Навального придает и то, что он «не заметил» в словах главы государства фрагмента о долгосрочной перспективе — мера вводится не на несколько недель или месяцев, а на постоянный срок.

Еще одним «борцом с режимом», считающим действия правительства в условиях пандемии нецелесообразными, стала юрист ФБК Любовь Соболь. У себя на странице в Twitter она назвала меры по поддержке людей и работе малого и среднего бизнеса «пшиком» по сравнению с тем, что принимается в других странах.

Если обратить внимание на европейские столицы и крупные города, с которыми Соболь сравнивает Москву, то можно увидеть, что на Западе действительно ввели позитивные меры по поддержке среднего и малого бизнеса. Однако юрист ФБК рассматривает ситуацию однобоко и не учитывает один важный аспект — европейцы не подготовились к пандемии должным образом и пострадали от коронавируса намного сильнее, чем россияне. Это, к слову, официально признали во Всемирной организации здравоохранения.

Правительство РФ считает, что введение жесткого карантина в стране сейчас не является необходимой мерой, и ВОЗ с такой позицией согласилась. Россия оказалась более готовой к борьбе с коронавирусом изначально, а значит, ситуация на территории страны не потребовала критических финансовых жертв.

Также свое мнение по поводу мер Кремля в условиях пандемии высказал глава фонда Алексей Навальный. В частности, он обратил внимание на объявление следующей недели нерабочей, но без карантина, и заявил, что россияне «воспримут» ее как каникулы и только распространят инфекцию. Равно как и Любовь Соболь, глава ФБК не стал брать в расчет отсутствие необходимости введения карантина в России. Подобные сообщения указывают только на кризис идей в «либеральном сообществе», способном усмотреть негатив в любом действии, следуя традиционной повестке.

Экономические решения правительства стали объектом информационной атаки

Публикации «первых лиц» ФБК касательно экономических мер правительства в условиях пандемии коронавируса, выглядят как отработка схемы «атаки» на любые действия Москвы. При этом оппозиционеры не обращают внимания на логическое обоснование конкретного предложения и официальную позицию ВОЗ по соответствующему вопросу (в организации признали, что Россия отреагировала на угрозу правильно и своевременно и поэтому не нуждается в карантине).

В целом такая ситуация указывает на единственную данность — либералы нашли очередной предмет для информационной атаки в период, когда страна находится в наименьшей опасности перед коронавирусом, чего нельзя сказать о странах Запада. Необходимо отметить, что при всем этом «оппозиционная тусовка» не предлагает своих идей по борьбе с распространением вируса и не вспоминает про такие моменты, как сплоченность. То же самое относится к непониманию «оппозиционерами» сложности ситуации и ответственности за средний класс, на котором экономические последствия, вызванные пандемией, сказываются в первую очередь.