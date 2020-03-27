Посольство РФ в Италии призвало la Stampa перестать дезинформировать читателей

Российское посольство в Италии попросило газету la Stampa опубликовать его ответ на статью журналиста, который написал о "бесполезности" помощи со стороны РФ в связи с пандемией COVID-19. Об этом стало известно в пятницу, 27 марта.

Итальянский журналист Якопо Якобони со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники сообщил, что 80% поставок, которые были доставлены российской стороной в Италию для борьбы с COVID-19, якобы "совершенно бесполезны".

Посольство в Риме пристыдило СМИ, раскритиковавшее помощь России Италии. В письме, предназначенном для главного редактора итальянского издания, говорится, что их журналист ссылается на неизвестные источники.

"Мы, разумеется, не знаем, на какие источники ссылается автор, и ориентируемся прежде всего на известные опубликованные заявления официальных лиц Итальянской республики", — написал он.

Российский посол в Италии Сергей Разов напомнил, что власти Италии поблагодарили президента РФ Владимира Путина за оказанную помощь. Он призвал издание не дезинформировать читателей по поводу истинной реакции высокопоставленных итальянских официальных лиц на действия России.