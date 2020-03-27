Силовики предотвратили попытку теракта в Краснодаре

Опасный инцидент предотвращен в результате спланированной операции.

Пресс-служба ФСБ сообщила о предотвращении террористической атаки на территории города Краснодар. В ходе спланированной операции был задержан 27-летний гражданин России. В автомобиле мужчины было найдено взрывное устройство. По предварительным данным, устройство должно было среагировать и нанести значительный вред. Где и когда планировалась террористическая атака, не уточняется.

Теракт планировался по наущению боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Молодой человек находился в переписке с исламистами, которые базируются за рубежом, сообщает представитель в пресс-службе ФСБ РФ. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Сотрудники спецслужбы задержали россиянина, у которого обнаружена самодельная бомба.