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ЕГЭ в России перенесут на июнь

ЕГЭ в России перенесут на июнь

 Путин не обсуждал возможность помощи Франции в борьбе с коронавирусом

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13:01   27 Марта 2020
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Силовики предотвратили попытку теракта в Краснодаре

Силовики предотвратили попытку теракта в Краснодаре

Опасный инцидент предотвращен в результате спланированной операции.

Пресс-служба ФСБ сообщила о предотвращении террористической атаки на территории города Краснодар. В ходе спланированной операции был задержан 27-летний гражданин России. В автомобиле мужчины было найдено взрывное устройство. По предварительным данным, устройство должно было среагировать и нанести значительный вред. Где и когда планировалась террористическая атака, не уточняется. 

Теракт планировался по наущению боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Молодой человек находился в переписке с исламистами, которые базируются за рубежом, сообщает представитель в пресс-службе ФСБ РФ. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. 

Сотрудники спецслужбы задержали россиянина, у которого обнаружена самодельная бомба.

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Автор: Юлия Яковлева
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