Следователи проверяют связь Короткова с террористами "Исламского государства"

Сотрудники Следственного комитета РФ ведут проверку в отношении работника оппозиционной "Новой газеты" Дениса Короткова. Журналист подозревается в сотрудничестве с боевиками ИГИЛ (запрещена в РФ).

Недавно оппозиционное издание якобы опровергло информацию о возбуждении уголовного производства против журналиста Короткова. Как сообщает РИА ФАН, данные, предоставленные "Новой газетой", являются неправдивыми. Следственные действия по делу Короткова продолжаются.

Ранее ФАН провело и обнародовало расследование "Либеральные журналисты РФ работают на ИГ". Это послужило поводом для начала проверок со стороны Следственного комитета РФ.

Ранее телеканал "Царьград" сообщал, что журналистка Юлия Латынина сомневается в эффективности карантинного режима в РФ. По ее словам, российские власти якобы не заинтересованы в сдерживании пандемии COVID-19.