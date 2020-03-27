Поэт Караулов считает проведение Григорьевской премии необходимым

Увековечивание работ современных поэтов – важная задача, которую преследуют организаторы Григорьевской поэтической премии. Координатор мероприятия и российский поэт Игорь Караулов объяснил, как устроена "Григорьевка".

Премию учреждили в 2010 году в память о петербургском литераторе Геннадии Григорьеве. Долгое время у мероприятия не было никакого устава, и организаторы считали его панк-премией. Но в последние годы появились четкие правила, объяснил Караулов в беседе с журналистом "Литературной газеты".

Система "Григорьевки" заключается в том, что координатор избирает 12 номинантов, которые выдвигают троих авторов. Позже жюри читает все представленные работы и распределяет награды. Караулов заметил, что его функция как координатора заключается в том, чтобы отыскать людей, которые пишут на разные темы.

Поэт подчеркнул: комиссии абсолютно не важно, каких взглядов и течений придерживается конкурсант. Сегодня премия крайне необходима, ведь благодаря ей люди узнают о творцах, несущих в мир новый взгляд на происходящее. В качестве примера Караулов привел поэтессу с Донбасса Анну Долгареву, которая стала лауреатом за работу отнюдь не военной тематики.

После того, как человек получает звание лауреата Григорьевской поэтической премии, у него появляется возможность повысить ранг и стать новым членом жюри. По мнению Караулова, благодаря этому у литераторов появляется больше путей для совершенствования. В завершение беседы координатор "Григорьевки" объяснил, что неофициальная формула премии: поэты-лауреаты "живут, как пишут, и пишут, как живут".

Шоумен и критик Сергей Соседов выразил мнение, что музыкальный коллектив Little Big, который должен был представлять Россию на Евровидении, достоин звания "народной группы". От музыкантов идет энергия, способная поразить разные поколения людей, подчеркнул журналист.