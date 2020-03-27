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12:23   27 Марта 2020
Общество

Московские власти не ограничивали движение общественного транспорта

Московские власти не ограничивали движение общественного транспорта

Движение общественного транспорта в столице осуществляется в прежнем режиме. Передвижение по городу не было ограничено.

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опроверг сообщение о выдаче спецпропусков экстренным службам. Также представители ведомства попросили не доверять сомнительным источникам информации и руководствоваться только проверенными данными.

Некоторые СМИ распространили информацию, что вскоре в Москве будет ограничено передвижение транспорта. В связи с этим якобы выдаются пропуска экстренным службам, чтобы те могли выполнять свои обязанности в условиях ограничений.

Эту информацию полностью опровергли представители столичного оперативного штаба.

В России создана тест-система для выявления заражения. Она позволит в сжатые сроки выявлять у людей иммунитет к новому вирусу.

По последним данным, в России зафиксировано около тысячи случаев заражения новой инфекцией, 45 человек выздоровело.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #транспорт #коронавирус

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