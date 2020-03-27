Досрочное голосование по поправкам в Конституцию не будет начато, так как дата общероссийского голосования перенесена на более благоприятное время, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не состоится в запланированную ранее дату — 22 апреля. На фоне распространения коронавируса решено перенести дату голосования ради безопасности и защиты здоровья граждан. Новую дату назначат после консультаций с экспертами.