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 Правительство призывает граждан серьезно отнестись к принятым мерам борьбы с коронавирусом

Правительство призывает граждан серьезно отнестись к принятым мерам борьбы с коронавирусом
Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

 Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

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11:35   27 Марта 2020
Политика

Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию не будет начато, так как дата общероссийского голосования перенесена на более благоприятное время, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не состоится в запланированную ранее дату — 22 апреля. На фоне распространения коронавируса решено перенести дату голосования ради безопасности и защиты здоровья граждан. Новую дату назначат после консультаций с экспертами.

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Автор: Василий Пименов
#голосование #памфилова #конституция

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