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Правительство призывает граждан серьезно отнестись к принятым мерам борьбы с коронавирусом
Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

 Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

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11:17   27 Марта 2020
Общество

ЦИК: Голосование по Конституции РФ не будет совмещено с выборами в сентябре

ЦИК: Голосование по Конституции РФ не будет совмещено с выборами в сентябре

Совмещать голосование по поправкам в Конституцию РФ с выборами в сентябре не планируется, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Подобного варианта быть не может, потому что единый день голосования и плебисцит, касающийся основного закона страны, – это разные по характеру кампании. Они регулируются разными законами, и совместить их – значит загубить обе.

Также Памфилова считает необходимым в период распространения коронавируса перенести проведение всех региональных избирательных кампаний, ожидавшихся в стране этой весной. На апрель запланировано 46 выборов, на май – 28, поэтому ЦИК подготовит правовую базу для их отсрочки.

Президент Владимир Путин ранее объявил о переносе общероссийского голосования по Конституции, назначенного на 22 апреля, на более поздний срок. Новая дата будет назначена после консультации с экспертами.

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Автор: Илья Романович
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