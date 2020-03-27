ЦИК: Голосование по Конституции РФ не будет совмещено с выборами в сентябре

Совмещать голосование по поправкам в Конституцию РФ с выборами в сентябре не планируется, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Подобного варианта быть не может, потому что единый день голосования и плебисцит, касающийся основного закона страны, – это разные по характеру кампании. Они регулируются разными законами, и совместить их – значит загубить обе.

Также Памфилова считает необходимым в период распространения коронавируса перенести проведение всех региональных избирательных кампаний, ожидавшихся в стране этой весной. На апрель запланировано 46 выборов, на май – 28, поэтому ЦИК подготовит правовую базу для их отсрочки.

Президент Владимир Путин ранее объявил о переносе общероссийского голосования по Конституции, назначенного на 22 апреля, на более поздний срок. Новая дата будет назначена после консультации с экспертами.