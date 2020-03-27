Спонсирующий Навального фонд могут признать банкротом из-за долгов по налогам

Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан "Штаб", которая связана с блогером Алексеем Навальным, вскоре может стать банкротом.

Заявление о банкротстве ФЗПГ "Штаб" подано в Арбитражный суд Башкортостана межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы, пишет RT. Причиной иска стал крупный долг фонда по налогам: они задолжали около 4,2 млн рублей.

Слушание по делу в суде состоится 30 марта. Если ФЗПГ "Штаб" будет признан судом банкротом, то "Фонду борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Навального надо будет искать новый источник средств для содержания своих штабов. Уточним, что так называемые пожертвования собирал именно ФЗПГ "Штаб".