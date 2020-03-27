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Московские власти не ограничивали движение общественного транспорта

Московские власти не ограничивали движение общественного транспорта

 Правительство призывает граждан серьезно отнестись к принятым мерам борьбы с коронавирусом

Правительство призывает граждан серьезно отнестись к принятым мерам борьбы с коронавирусом
Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

 Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
11:11   27 Марта 2020
Политика

Спонсирующий Навального фонд могут признать банкротом из-за долгов по налогам

Спонсирующий Навального фонд могут признать банкротом из-за долгов по налогам

Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан "Штаб", которая связана с блогером Алексеем Навальным, вскоре может стать банкротом.

Заявление о банкротстве ФЗПГ "Штаб" подано в Арбитражный суд Башкортостана межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы, пишет RT. Причиной иска стал крупный долг фонда по налогам: они задолжали около 4,2 млн рублей.

Слушание по делу в суде состоится 30 марта. Если ФЗПГ "Штаб" будет признан судом банкротом, то "Фонду борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Навального надо будет искать новый источник средств для содержания своих штабов. Уточним, что так называемые пожертвования собирал именно ФЗПГ "Штаб".

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Автор: Ирина Большунова
#навальный #банкротство #фонд

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