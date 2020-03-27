Пандемия коронавируса продолжается. На 27 марта в России зарегистрировано 1036 случаев заболевания — 196 из них зафиксировали за последние сутки. Но есть и хорошие новости: 45 человек выздоровели, а у политических партий много предложений, как нас спасти. Ведь COVID-19, как и политика, влияет на все сферы жизни — медицину, образование, экономику и культуру. А значит, побороться с ним можно и политически.

В КПРФ предлагают расширить социальную ответственность крупного отечественного бизнеса. В пример российским бизнесменам депутат-коммунист Михаил Щапов приводит китайского миллиардера Джека Ма.

«Посмотрим, как ведёт себя крупный бизнес за границей. Китайский миллиардер Джек Ма пожертвовал 14,5 миллионов долларов на разработку вакцины против нового коронавируса. Компания L’Oréal потратила миллион на покупку масок для медработников Китая», — написал Щапов в колонке для газеты «Аргументы и факты».

Правда, Ма нельзя назвать образцом социально ответственного миллионера. Ранее китайский магнат ввел на своих предприятиях 12-часовой график работы, а сотрудников, желающих восьмичасового рабочего дня, просто уволил. Возможно, здесь КПРФ проявляет интернациональную солидарность с «коммунистом»-миллиардером, не взирая на тяготы пролетариата, ведь Ма — член Компартии Китая.

Еще в КПРФ уверены, что коронавирусу в СССР пришлось бы нелегко. В Советском Союзе «сознательность людей была на порядок выше», а потому были бы приняты «более оперативные, научные, целенаправленные» меры, заявил депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин.

«Я помню в советское время, когда уже и Сталина не было, все граждане, все буквально, выполняли правила борьбы с ящуром», — напомнил Рашкин, цитирует «Подъем».

Кстати, 17 марта КПРФ провели митинг на тему годовщины референдума о сохранении СССР: большинство присутствующих на нем – пожилые люди. Может быть, о социальной ответственности стоит задуматься не только крупному бизнесу?

В ЛДПР не боятся оскорбить чувства верующих и уверяют, что массовые церковные мероприятия помогают коронавирусу распространиться. Партия призывает Русскую православную церковь приостановить службы и молебны до окончания пандемии, чтобы не подвергать угрозе прихожан.

«Сегодня единственный способ остановить пандемию – это самоизоляция. А когда люди сотнями собираются в одном помещении даже с самыми благими целями – это не самоизоляция, а коллективизация, способствующая распространению вируса», — заявили в пресс-службе ЛДПР.

Верующие продолжают целовать иконы и мощи во время церковных мероприятий, чем беспокоят либерал-демократов. В ЛДПР призвали руководство РПЦ последовать примеру других конфессий и перестать собирать народные массы в одном помещении в условиях распространяющейся болезни.

Но не только церковь критикуют либерал-демократы в это нелегкое время. Лидер партии Владимир Жириновский настаивает на запрете рекламы туристических путевок, чтобы не раздражать людей, и без того огорченных сорвавшимися заграничными отпусками.

«Уймитесь! <…> Большинство стран закрыли границы. Такой рекламой вы только раздражаете людей!», — обратился глава ЛДПР к СМИ.

Жириновский предложил выявить страны, где россияне испытывали больше всего трудностей с медицинской помощью, жильем и вылетом на родину в условиях пандемии коронавируса и «впредь вообще не продавать туры туда». Начать стоит с Черногории, считает он.

«Справедливая Россия» прошлась по социальной повестке. Эсеры предлагают освободить малый и средний бизнес от всех налогов, кроме НДС, снизить цены на горючее внутри страны и обязать Минсоцразвития развозить продукты по домам пенсионеров. По плану СР, покупку половины товаров для пожилых людей профинансирует региональный бюджет, а другая половина потребительской корзины оплатится из кармана пенсионеров, не выходящих из дома.

«Домашний карантин для граждан старше 65 лет нужно вводить повсеместно. Это позволит избежать заражения коронавирусом наиболее уязвимой категории людей», — заявил лидер СР Сергей Миронов, цитирует пресс-служба фракции.

Своим предложением глава эсеров поддержал действия мэра столицы Сергея Собянина, посадившего пожилых москвичей на карантин с 26 марта. Но далеко не все пенсионеры готовы оставаться дома в теплую весеннюю погоду.

«Единая Россия» рекомендует россиянам самоизолироваться и отнестись к ситуации ответственно, чтобы не заразить группы риска и особенно пенсионеров. Председатель партии Дмитрий Медведев считает лучшей профилактикой коронавируса «самодисциплину». Экс-премьер видит спасение от пандемии в цифровых технологиях: они дают отличную возможность полноценно жить, не выходя из дома.

«Переход в цифровой мир и раньше происходил. Мы считали, что это правильно, программы различные поддерживали, деньги на это давали. Но сейчас он просто жизненно необходим, ничего другого не остается», — заявил Медедвед во время встречи с кандидатами в секретари региональных отделений ЕР.

Праймериз «ЕдРа» пройдут 31 мая именно в электронном формате, чтобы не подвергать избирателей лишнему риску.

Также «Единая Россия» собирается сократить партийные расходы и направить деньги на лекарства, продукты питания, средства защиты и волонтерство для пожилых людей. Первый волонтерский центр от ЕР открылся 19 марта в Калуге.

«Волонтер, безусловно, не заменит врача или медсестру. Но он может, например, помочь в приемном покое, отвечать на телефонные звонки», — заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Как утверждают в ЕР, партией уже организован транспорт для врачей в Новосибирске и Тыве, внесены поправки в бюджет Карелии для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких, а Псков обеспечили масками.