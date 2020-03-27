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Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

 Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

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11:06   27 Марта 2020
Общество

Эксперты минтруда разъяснили порядок начисления зарплат в нерабочую неделю

Эксперты минтруда разъяснили порядок начисления зарплат в нерабочую неделю

Нерабочие дни в марте и апреле 2020 года никак не повлияют на зарплаты граждан России, отметили специалисты минтруда. Ведомство выпустило официальные рекомендации из-за нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным.

Снижения зарплат из-за вынужденных выходных не будет, заявили в министерстве труда. Согласно официальному сообщению ведомства, наличие нерабочих дней не может служить основанием для уменьшения заработной платы. При этом повышенного размера оплаты труда тоже не стоит ожидать, потому что утвержденные президентом нерабочие дни не относятся к праздничным или выходным, сообщает РИА Новости.

Также в минтруда подчеркнули, что отпуск не продляется на число нерабочих дней. Период с 30 марта по 3 апреля не включается в число отпускных дней, сообщили представители министерства. Они добавили, что работать продолжат аптеки, магазины, банки и транспортные организации, а также все структуры, связанные с жизнеобеспечением.

Пандемия коронавируса охватила уже 531 тысячу человек. 85,5 тысячи – это жители США. Официальную информацию предоставляет портал стопкоронавирус.рф. В России 840 заболевших. В числе зараженных коронавирусной инфекцией оказался российский артист Лев Лещенко.

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Автор: Илья Романович
#россия #минтруд #коронавирус

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