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 Правительство призывает граждан серьезно отнестись к принятым мерам борьбы с коронавирусом

Правительство призывает граждан серьезно отнестись к принятым мерам борьбы с коронавирусом
Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

 Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

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11:03   27 Марта 2020
Политика

Twitter удалил фейковые посты о комендантском часе

Twitter удалил фейковые посты о комендантском часе

Социальная сеть Twitter убрал все посты с фейковыми сведениями о комендантском часе, заявляет Роскомнадзор.

Как сообщалось, Роскомнадзор ранее потребовал от Twitter удалить фейк о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса. 

Министерство обороны РФ официально опровергало сведения в соцсетях о якобы имеющимся приказе. В ведомстве уточняли, что фальшивый "приказ" Минобороны пришел на территорию России "из соседней страны".

Также после обращения Роскомнадзора соцсеть Facebook удалила фейковую информацию, которая касалась количества заболевших коронавирусом.

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Автор: Илья Романович
#twitter #фейк

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