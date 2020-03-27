Twitter удалил фейковые посты о комендантском часе

Социальная сеть Twitter убрал все посты с фейковыми сведениями о комендантском часе, заявляет Роскомнадзор.

Как сообщалось, Роскомнадзор ранее потребовал от Twitter удалить фейк о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса.

Министерство обороны РФ официально опровергало сведения в соцсетях о якобы имеющимся приказе. В ведомстве уточняли, что фальшивый "приказ" Минобороны пришел на территорию России "из соседней страны".

Также после обращения Роскомнадзора соцсеть Facebook удалила фейковую информацию, которая касалась количества заболевших коронавирусом.