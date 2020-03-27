Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московские власти не ограничивали движение общественного транспорта

Московские власти не ограничивали движение общественного транспорта

 Правительство призывает граждан серьезно отнестись к принятым мерам борьбы с коронавирусом

Правительство призывает граждан серьезно отнестись к принятым мерам борьбы с коронавирусом
Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

 Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
Московские власти не ограничивали движение общественного транспорта

Московские власти не ограничивали движение общественного транспорта

 Правительство призывает граждан серьезно отнестись к принятым мерам борьбы с коронавирусом

Правительство призывает граждан серьезно отнестись к принятым мерам борьбы с коронавирусом
Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

Минздрав РФ сообщил о создании новой экспресс-системы тестирования на COVID-19

 Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
11:03   27 Марта 2020
Политика

Трамп считает систему тестов причиной выхода США на первое место по COVID-19

Трамп считает систему тестов причиной выхода США на первое место по COVID-19

Система тестирования на коронавирус нового типа стала причиной выхода США на первое место по заболеваемости в мире, считает американский лидер Дональд Трамп.

Как передает канал RT, Трамп заявил, что США возглавили список стран по распространению COVID-19 благодаря системе тестирования на наличие инфекции. По его мнению, Штаты якобы произвели большее количество анализов, чем другие государства.

Американские власти не стали раскрывать количество зараженных коронавирусом нового типа на борту боевого корабля USS Theodore Roosevelt, пишет "Царьград". Командующий ВМС США Майкл Гилдэй лишь сообщил о новых инфицированных COVID-19, не уточнив, у скольких именно членов экипажа подтвердился диагноз. Ранее речь шла о 24 военнослужащих, инфицированных коронавирусом.

Эта информация получила подтверждение от исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли, который также заявил об обнаружении нескольких новых зараженных без указания точного их числа. Также он добавил, что корабль находится в строю и следует заданным курсом на базу Гуам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...