Трамп считает систему тестов причиной выхода США на первое место по COVID-19

Система тестирования на коронавирус нового типа стала причиной выхода США на первое место по заболеваемости в мире, считает американский лидер Дональд Трамп.

Как передает канал RT, Трамп заявил, что США возглавили список стран по распространению COVID-19 благодаря системе тестирования на наличие инфекции. По его мнению, Штаты якобы произвели большее количество анализов, чем другие государства.

Американские власти не стали раскрывать количество зараженных коронавирусом нового типа на борту боевого корабля USS Theodore Roosevelt, пишет "Царьград". Командующий ВМС США Майкл Гилдэй лишь сообщил о новых инфицированных COVID-19, не уточнив, у скольких именно членов экипажа подтвердился диагноз. Ранее речь шла о 24 военнослужащих, инфицированных коронавирусом.

Эта информация получила подтверждение от исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли, который также заявил об обнаружении нескольких новых зараженных без указания точного их числа. Также он добавил, что корабль находится в строю и следует заданным курсом на базу Гуам.