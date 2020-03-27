Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАС сообщает о выявленном сговоре на рынке гречки

ФАС сообщает о выявленном сговоре на рынке гречки

 Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds

Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds
Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

 Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи

Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
ФАС сообщает о выявленном сговоре на рынке гречки

ФАС сообщает о выявленном сговоре на рынке гречки

 Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds

Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds
Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

 Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи

Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
10:38   27 Марта 2020
Экономика

Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

Проект поправок в Кодекс об административных нарушениях включает в себя новую систему штрафов за несоблюдение карантина. За особо тяжкие последствия нарушения изоляции предполагается наказание до миллиона рублей.

Представленный проект поправок в КоАП РФ учитывает новые условия пандемии коронавирусной инфекции и вводит усовершенствованный механизм штрафов за нарушение условий карантина. Предлагается учитывать тяжесть содеянного - к примеру, за оставление зоны карантина и создание опасной ситуации может последовать наказание от 15 до 40 тыс. рублей.

Юридические и должностные лица будут обязаны выплачивать штрафы в большем масштабе. Если покинувшее карантин юридическое лицо оказалось виновно в причинении смерти другому человеку, то за это последует наказание размером до миллиона рублей.

Наказание предлагается ввести и для тех, кто не стал самоизолироваться после контакта с носителем коронавируса, это подтвердил депутат Государственной Думы Михаил Емельянов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #штрафы #коап #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...