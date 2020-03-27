Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

Проект поправок в Кодекс об административных нарушениях включает в себя новую систему штрафов за несоблюдение карантина. За особо тяжкие последствия нарушения изоляции предполагается наказание до миллиона рублей.

Представленный проект поправок в КоАП РФ учитывает новые условия пандемии коронавирусной инфекции и вводит усовершенствованный механизм штрафов за нарушение условий карантина. Предлагается учитывать тяжесть содеянного - к примеру, за оставление зоны карантина и создание опасной ситуации может последовать наказание от 15 до 40 тыс. рублей.

Юридические и должностные лица будут обязаны выплачивать штрафы в большем масштабе. Если покинувшее карантин юридическое лицо оказалось виновно в причинении смерти другому человеку, то за это последует наказание размером до миллиона рублей.

Наказание предлагается ввести и для тех, кто не стал самоизолироваться после контакта с носителем коронавируса, это подтвердил депутат Государственной Думы Михаил Емельянов.