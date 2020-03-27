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 Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи

Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи
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10:36   27 Марта 2020
Экономика

Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи

Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи

Рубль дешевеет на открытии торгов Московской биржи 27 марта на фоне небольшого снижения нефтяных котировок.

Курс доллара на 10:05 вырос на 35 копеек – до 77,82 рубля, тогда как курс евро поднялся на 51 копейку – до 85,92 рубля. Что касается нефти, майский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 0,19% – до 26,29 доллара за баррель.

Аналитики прогнозируют, что во втором квартале курс российской валюты будет находиться в пределах 72-77 рублей за доллар, при этом в конце года доллар может ослабнуть до уровня 67 рублей. Главным фактором поддержки нацвалюты станет увеличение дифференциала процентных ставок, в том числе продажи валюты в рамках бюджетного правила.

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Автор: Яна Либерман
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