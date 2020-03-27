Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds

Стриминговая платформа Netflix сообщила о начале работы над новым мультсериалом по мотивам популярной игры.

Анимационный сериал "Angry Birds: Summer Madness" появится в прокате в 2021 году. В своем официальном Twitter-аккаунте Netflix сообщила, что главными героями шоу станут птицы Ред, Бомб и Чак.

По сюжету, птицы-подростки приезжают в детский лагерь, где они начинают сражаться с "отвратительными свиньями", живущими на противоположной стороне озера. По предварительным данным, сериал выйдет с 40 эпизодами длительностью 11 минут.

Игра с популярными птицами появилась на цифровых устройствах в 2009 году. Пользователь с помощью специальной рогатки стреляет бескрылыми птицами по разным сооружениям, на которых сидят свиньи. Главная задача уничтожить противника и собрать много очков. Приложение имело колоссальный успех и в 2016 году на экранах появился полнометражный мультфильм "Angry Birds в кино", а в 2019 его продолжение.