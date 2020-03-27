Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАС сообщает о выявленном сговоре на рынке гречки

ФАС сообщает о выявленном сговоре на рынке гречки

 Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds

Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds
Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

 Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи

Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
ФАС сообщает о выявленном сговоре на рынке гречки

ФАС сообщает о выявленном сговоре на рынке гречки

 Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds

Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds
Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

 Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи

Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
10:17   27 Марта 2020
Общество

Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds

Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds

Стриминговая платформа Netflix сообщила о начале работы над новым мультсериалом по мотивам популярной игры.

Анимационный сериал  "Angry Birds: Summer Madness" появится в прокате в 2021 году. В своем официальном Twitter-аккаунте Netflix сообщила, что главными героями шоу станут птицы Ред, Бомб и Чак.

По сюжету, птицы-подростки приезжают в детский лагерь, где они начинают сражаться с "отвратительными свиньями", живущими на противоположной стороне озера. По предварительным данным, сериал выйдет с 40 эпизодами длительностью 11 минут.

Игра с популярными птицами появилась на цифровых устройствах в 2009 году. Пользователь с помощью специальной рогатки стреляет бескрылыми птицами по разным сооружениям, на которых сидят свиньи. Главная задача  уничтожить противника и собрать много очков. Приложение имело колоссальный успех и в 2016 году на экранах появился полнометражный мультфильм  "Angry Birds в кино", а в 2019 его продолжение.   

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сериал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...