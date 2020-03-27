Третья гослаборатория по исследованию COVID-19 открылась в Подмосковье

Открытие государственной лаборатории по изучению коронавирусной инфекции подтвердили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Третья лаборатория по исследованию нового коронавируса заработала в Подмосковье. Другие два учреждения, занимающиеся анализом заболевания, располагаются в Серпухове и Красногорске. Открытие таких центров позволило серьезно снизить нагрузку на подразделение Роспотребнадзора в Подмосковье.

В ближайшее время планируется открыть еще две такие лаборатории в Московской области. Всего в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом. 38 человек успешно побороли заболевание. Официальная информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.