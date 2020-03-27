Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАС сообщает о выявленном сговоре на рынке гречки

ФАС сообщает о выявленном сговоре на рынке гречки

 Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds

Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds
Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

 Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи

Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
ФАС сообщает о выявленном сговоре на рынке гречки

ФАС сообщает о выявленном сговоре на рынке гречки

 Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds

Nifflix снимет сериал по знаменитой игре Angry Birds
Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

Поправки в КоАП закрепят новые штрафы за несоблюдение мер по изоляции

 Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи

Курсы доллара и евро повысились в начале торгов Московской биржи
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
10:15   27 Марта 2020
Общество

Третья гослаборатория по исследованию COVID-19 открылась в Подмосковье

Третья гослаборатория по исследованию COVID-19 открылась в Подмосковье

Открытие государственной лаборатории по изучению коронавирусной инфекции подтвердили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Третья лаборатория по исследованию нового коронавируса заработала в Подмосковье. Другие два учреждения, занимающиеся анализом заболевания, располагаются в Серпухове и Красногорске. Открытие таких центров позволило серьезно снизить нагрузку на подразделение Роспотребнадзора в Подмосковье.

В ближайшее время планируется открыть еще две такие лаборатории в Московской области. Всего в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом. 38 человек успешно побороли заболевание. Официальная информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #подмосковье #лаборатория #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...