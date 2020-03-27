Находящаяся на карантине из-за коронавируса Меркель пожаловалось на недостаток общения

Канцлер Германии Ангела Меркель пожаловалась на нехватку общения в условиях карантина, пишут СМИ.

Глава немецкого правительства, находящаяся в настоящий момент на карантине из-за коронавируса, заявила о нехватке общения с людьми, а также личных контактов. Она добавила, что ждет окончания карантина и будет рада, когда это произойдет.

Ангела Меркель была отправлена на карантин из-за сообщения, что медик, делавший ей прививку, был заражен COVID-19. В настоящий момент немецкий канцлер уже сдала несколько тестов на коронавирус. Как передает канал RT, Меркель сдала второй по счету анализ, который не подтвердил факт наличия у нее коронавирусной инфекции.

Германия является одним из самых неблагополучных европейских государств по распространению коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в Китае в конце прошлого года. Также одним из наиболее пострадавших государств ЕС является Италия. Российская Федерация уже направила военно-транспортные самолеты Ил-76 с медиками, лекарствами и оборудованием для помощи итальянским гражданам.