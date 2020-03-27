Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

США заняла первое место в списке стран с наибольшим количеством подтвержденных диагнозов коронавируса. Об этом сообщает газета New York Times. Ведущий «Вестей FM» Дмитрий Куликов объяснил, чем такое положение выгодно для Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп уже несколько раз менял свою позицию относительно вируса COVID-19, отметил Куликов. Изначально он не видел никакой опасности, а сейчас вводит жесткие меры в попытке остановить распространение инфекции.

«Кстати, популярность Трампа повысилась по этому поводу, это сообщают и социологические исследования, он какой-то пик своей популярности переживает – до 45 процентов его поддерживают на этих мерах», — добавил ведущий.

Позже Вашингтон заявил, что уже к Пасхе страна вернется к нормальному образу жизни. По мнению Трампа, вся история с коронавирусом – «бомба», которую подкинули, чтобы сорвать выборы президента США в 2020 году.

На Западе в разговорах про эпидемию нередко звучит слово «война». Куликов считает, что власти Штатов используют нынешнюю повестку для решения многих проблем.

«"Это война, это война, ничего подобного мы не переживали с момента Второй мировой войны". И так далее, и так далее. Терминология эта не случайна. Потому что под внезапно случившуюся такую "войну", еще раз говорю, очень многое можно замести под диванчик из мусора», — заключил журналист.

По состоянию на утро 27 марта в США зарегистрировано более 82 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. Страна уже опередила прежних «лидеров» — Италию (80589 случаев заражения) и Китай (81285 случаев заражения).