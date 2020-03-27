Немецкий парламентарий назвал США "оккупантами" на территории Германии

Германия по сей день является практически оккупированной страной, заявил член Международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.

Гердт связал этот процесс с присутствием на территории Германии американских ядерных войск, которые США не планируют выводить. По его словам, США используют свое нахождение в Германии в собственных интересах, пишет РИА Новости.

Как отметил парламентарий, Берлин пытался договориться с американской стороной о выведении войск, но те сочли свое военное присутствие в дружественном ключе.

По информации СМИ, в нескольких европейских странах, в том числе и в Германии, хранятся ядерные бомбы США.