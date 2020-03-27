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10:06   27 Марта 2020
Политика

Немецкий парламентарий назвал США "оккупантами" на территории Германии

Немецкий парламентарий назвал США "оккупантами" на территории Германии

Германия по сей день является практически оккупированной страной, заявил член Международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.

Гердт связал этот процесс с присутствием на территории Германии американских ядерных войск, которые США не планируют выводить. По его словам, США используют свое нахождение в Германии в собственных интересах, пишет РИА Новости

Как отметил парламентарий, Берлин пытался договориться с американской стороной о выведении войск, но те сочли свое военное присутствие в дружественном ключе.

По информации СМИ, в нескольких европейских странах, в том числе и в Германии, хранятся ядерные бомбы США.  

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Автор: Илья Романович
#сша #германия #берлин

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