Российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к Росгвардии, поздравив сотрудников силовой структуры с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил сотрудников Росгвардии с Днем войск национальной гвардии России и поблагодарил их за службу и безупречное выполнение обязанностей по обеспечению безопасности страны и ее граждан.

Путин особо отметил важность обеспечения правопорядка во время различных массовых мероприятий. Также он подчеркнул, что сотрудники Росгвардии должны действовать эффективно и только в рамках действующего законодательства. Интересы россиян и их права должны быть для силовиков на приоритетном месте.

Президент выразил уверенность в дальнейшей четкой и слаженной работе Росгвардии, постоянно повышая качество и уровень подготовки. Резюмируя, Путин пожелал всем сотрудникам структуры профессиональных успехов и счастья, а также всего наилучшего их родным и близким.

Как передает "Царьград", ранее Владимир Путин заявил о необходимости введения моратория на любые товарные и продуктовые санкции из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.