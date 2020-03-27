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9:53   27 Марта 2020
Политика

Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к Росгвардии, поздравив сотрудников силовой структуры с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил сотрудников Росгвардии с Днем войск национальной гвардии России и поблагодарил их за службу и безупречное выполнение обязанностей по обеспечению безопасности страны и ее граждан.

Путин особо отметил важность обеспечения правопорядка во время различных массовых мероприятий. Также он подчеркнул, что сотрудники Росгвардии должны действовать эффективно и только в рамках действующего законодательства. Интересы россиян и их права должны быть для силовиков на приоритетном месте.

Президент выразил уверенность в дальнейшей четкой и слаженной работе Росгвардии, постоянно повышая качество и уровень подготовки. Резюмируя, Путин пожелал всем сотрудникам структуры профессиональных успехов и счастья, а также всего наилучшего их родным и близким.

Как передает "Царьград", ранее Владимир Путин заявил о необходимости введения моратория на любые товарные и продуктовые санкции из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #росгвардия

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