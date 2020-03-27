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9:35   27 Марта 2020
Экономика

Налог на доход от крупных вкладов не затронет прибыль россиян в 2020 году

Налог на доход от крупных вкладов не затронет прибыль россиян в 2020 году

Новые правила налогообложения доходов от крупных вкладов начнут действовать в 2021 году. Прибыль граждан за текущий год не будет затронута, подтвердил министр финансов Антон Силуанов.

Проект нового налогового механизма затронет только тех россиян, которые получают миллионные доходы от вкладов и облигаций. Действовать он начнет лишь в 2021 году - таким образом, полученные в текущем году средства затронуты не будут, это подтвердил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

В проекте учитывается возможность колебания курсов иностранных валют, поэтому изменения сумм вкладов не будут облагаться дополнительными налогами. Ежедневная доходность будет пересчитываться в соответствии с официальным курсом Банка России. 

При этом гражданам не потребуется выплачивать налог самостоятельно - банки планируют удерживать процент, избавляя клиента от неудобств. Средства будут направлены на укрепление национальной экономики в соответствии с инициативой президента России Владимира Путина.

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Автор: Василий Пименов
#россия #налогообложение #силуанов #вклады

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