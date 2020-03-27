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9:20   27 Марта 2020
Общество

Главврач Коммунарки подтвердил, что пневмония у Лещенко возникла из-за коронавируса

Главврач Коммунарки подтвердил, что пневмония у Лещенко возникла из-за коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал подробности состояния певца Льва Лещенко: у артиста подтверждена пневмония из-за коронавируса.

СМИ активно публикуют сведения о состоянии Лещенко, и главный врач медучреждения попросил у певца разрешения дать официальный комментарий о состоянии его здоровья.

Проценко рассказал, что Лещенко поступил в больницу с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. Обследования подтвердили коронавирусную этиологию пневмонии. По словам медиков, в первый день Лещенко почувствовал ухудшение здоровья: усилилась одышка и упали показатели оксигенации крови.

Врачи перевели его в реанимацию, где его состояние удалось улучшить. Сейчас Лещенко в стабильном состоянии, не нуждается в дополнительном кислороде. Медики планируют и дальше лечить артиста в госпитальном отделении.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #лев лещенко #коронавирус

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