Мисмари: ПНС потеряло более сотни сирийских наемников за последние три дня

Террористы, связанные с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии понесли серьезные потери за последние три дня. Об этом сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмад Мисмари в социальной сети Facebook.

Военные ЛНА за последние 72 часа убили 103 сирийских наемника, которые воевали на стороне боевиков ПНС. Все они были уничтожены на различных точках соприкосновения линии фронта в Триполи, передает Федеральное агентство новостей.

Несколько дней назад боевики ПНС попытались взять под свой контроль авиабазу аль-Ватыя, однако их планы были разрушены военными ЛНА. ПНС продолжают нарушать действующее в Ливии гуманитарное перемирие.