Предполагаемые сроки по ликвидации коронавируса назвали в РАН

Полная локалицизия коронавирусной инфекции может произойти через год. Об этом сообщил член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Симон Мацкеплишвили.

Мацкеплишвили уверен, что при соблюдении всех ограничительных мер и самоизаляционного режима, а также санитарных и гигиенических норм, уже через год в мире не останется зараженных коронавирусом. Эксперт считает, что через 12 месяцев можно будет говорить о пандемии как о чем-то, что "уже не возвратится никогда", сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, ученый добавил, что возбудитель коронавирусной инфекции остается в организме человека непродолжительное время. Сотрудник РАН призвал общественность не поддаваться панике и придерживаться установленных рекомендаций.