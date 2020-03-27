Депутат ГД предложил из-за коронавируса перенести ЕГЭ-2020 на август

Единый государственный экзамен необходимо перенести на август из-за пандемии нового коронавируса. С соответствующей инициативой депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Зампред комитета по образованию и науке в своем обращении акцентирует внимание на изменении сроков для сдачи экзаменов и для проведения приемных кампаний в вузах. По мнению Чернышова, образовательному процессу может мешать наличие повышенного стрессового фактора на фоне пандемии COVID-19.

Депутат уже предложил Голиковой сделать ЕГЭ в 2020 году дистанционным. Экзамен является массовым мероприятием, на которым школьникам приходится находятся в одном помещении на протяжении нескольких часов.

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) ранее запустило интернет-сообщество Kruzhok.org. Здесь собраны есть необходимые онлайн-ресурсы для дистанционного обучения, кружки для школьников и студентов, которые из-за карантина перешли на удаленное обучение.