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 Предполагаемые сроки по ликвидации коронавируса назвали в РАН

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Бальбек назвал здравой инициативу немецкого депутата отменить санкции против России

Бальбек назвал здравой инициативу немецкого депутата отменить санкции против России

 ФАН рассказал о готовящейся в РФ политической провокации по заказу скандинавских НКО

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Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

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8:35   27 Марта 2020
Общество

Депутат ГД предложил из-за коронавируса перенести ЕГЭ-2020 на август

Депутат ГД предложил из-за коронавируса перенести ЕГЭ-2020 на август

Единый государственный экзамен необходимо перенести на август из-за пандемии нового коронавируса. С соответствующей инициативой депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Зампред комитета по образованию и науке в своем обращении акцентирует внимание на изменении сроков для сдачи экзаменов и для проведения приемных кампаний в вузах. По мнению Чернышова, образовательному процессу может мешать наличие повышенного стрессового фактора на фоне пандемии COVID-19.

Депутат уже предложил Голиковой сделать ЕГЭ в 2020 году дистанционным. Экзамен является массовым мероприятием, на которым школьникам приходится находятся в одном помещении на протяжении нескольких часов.

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) ранее запустило интернет-сообщество Kruzhok.org. Здесь собраны есть необходимые онлайн-ресурсы для дистанционного обучения, кружки для школьников и студентов, которые из-за карантина перешли на удаленное обучение.

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Автор: Василий Пименов
#россия #вузы #школа #егэ #коронавирус

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